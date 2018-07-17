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Техноблог

800 километров на одной зарядке. Первые водородные поезда запускают в Германии

Правительство Германии выдало разрешение на коммерческое использование в стране поездов Coradia iLint, использующих для своей работы водородное топливо. Разработчиком Coradia iLint является французская компания Alstom, которая начнет первые пассажироперевозки в стране уже летом 2018 года. Об этом написал Railway Technology.

из Интернета
Фото из Интернета

Поезд Coradia iLint с использованием водородных топливных элементов может проехать до 800 километров на одной зарядке. Он будет перевозить 300 пассажиров, 150 из которых смогут сидеть на местах, остальные 150 мест стоячие.

Тестировать первые 14 поездов Coradia iLint будут на севере Германии на неэлектрифицированных железнодорожных участках. В случае успешной реализации проекта Германия будет закупать такие поезда в течение 30 лет.

Японцы потратят два года, чтобы ускорить движение поездов на одну минуту. В Германии большинство поездов используют дизельное топливо. Corada iLint должен стать первым пассажирским поездом дальнего следования, используемым водородное топливо, произведенное из побочного продукта промышленности. В дальнейшем Alstom намерена производить водородное топливо при помощи энергии ветра.
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