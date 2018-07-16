Стоит ли переплачивать? Рейтинг самых бесполезных функций смартфонов от эксперта

Эксперты составили рейтинг самых бесполезных функций смартфонов. В топ вошли девять дополнений, которые увеличивают стоимость мобильного устройства, но не используются обладателями гаджетов вообще либо используются крайне редко.

Так, в «девятку» вошли дорогие дисплеи типа QHD или даже 4K, которые на практике нужны лишь для шлемов виртуальной реальности. Далее расположился «искусственный интеллект», используемый лишь в камере для обеспечения более точного режима съемки.

Кроме того, в рейтинге оказались технологии замедленной съемки Super slow motion, поддержка многоканального звука Dolby Atmos, функция для дисплеев 3D Touch, поддержка дополненной реальности (AR), анимодзи и разделенный экран.

Многие компании выпускают девайсы с дополненной реальностью, но AR на самом деле еще не может работать полноценно. Также анимодзи, предложенные «яблочной» фирмой Apple, интересуют владельцев смартфонов непродолжительное время, затем пользователи забывают об этой функции.