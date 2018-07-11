08:59
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Техноблог

В YouTube для Android добавили режим инкогнито

Пользователи Android-устройств теперь могут смотреть на YouTube любые ролики, не опасаясь, что их неоднозначные вкусы и интересы станут известны кому-то еще или отразятся на предлагаемых видеохостингом рекомендациях, сообщает hitech.vesti.ru.

Начав тестирование нового режима инкогнито в мае, YouTube-приложение Android теперь сделало его доступным для всех пользователей. При активации функции — соответствующий пункт доступен в меню, открывающемся после нажатия на аватар в верхнем правом углу стартового экрана приложения — YouTube перестает фиксировать как историю поиска, так и историю просмотра.

Таким образом, если кто-то возьмет телефон пользователя и запустит YouTube, он не сможет увидеть сделанные им в режиме инкогнито поисковые запросы, а просмотренные в нем ролики не будут отображаться в истории.

При этом получить доступ к своим рекомендациям, библиотеке или подпискам в анонимном режиме не получится.

При активации функции YouTube напомнит, что, хотя истории просмотра и поиска в режиме инкогнито сохраняться не будут, интернет-провайдер или системные администраторы локальной сети (офиса, школы) смогут получить эту информацию — как и в случае с режимом инкогнито в браузере.
Ссылка:
просмотров: 794
Версия для печати
Материалы по теме
Робот София сломался после вопроса о коррупции на Украине
Стали известны самые «тяжелые» приложения для Android
Популярные новости
В&nbsp;Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов В Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов
Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех
Samsung начинает выпуск первого в&nbsp;мире 146-дюймового MicroLED-телевизора Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора
В&nbsp;Сеть попали секретные инструкции Apple по&nbsp;ремонту смартфона iPhone X‍ В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы