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Техноблог

Твое лицо — твой пароль. Apple представила рекламу FaceID для iPhone X

Отпечатки пальцев — прошлый век. Теперь лицо человека является доступом к информации. Apple на своем канале в YouTube представила новую рекламу FaceID для iPhone X.

Пользователи отмечают, что она получилась очень интересной и захватывающей, многие даже пересмотрели ее несколько раз. Также они сообщили, что эта реклама не похожа на другие: нет множества спецэффектов и экшена, однако это не делает ее хуже остальных.

Сюжет ролика: мужчина сидит на сцене перед множеством зрителей и пытается ответить на простой, на первый взгляд, вопрос, какой пароль в его мобильном банке, ведь он придумал его только сегодня утром. Он волнуется, не понимает, пытается вспомнить, а у него не получается. Многие зрители в шоке.

Далее интригу сохраним. Смотрите ролик.
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