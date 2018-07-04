«Нога бога»: сейв Игоря Акинфеева увековечили на корпусе iPhone X

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил iPhone X, посвященный ЧМ-2018. Об этом сообщил сайт hi-tech.mail.ru.
На этот раз дизайн флагмана посвящен победе российской сборной по футболу в 1/8 финала и ключевому моменту игры, в котором Игорь Акинфеев защитил ворота сборной. Момент увековечен на корпусе смартфона в золотой миниатюре и украшен 26 рубинами.
Ранее российский бренд — производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar разработал новый дизайн корпуса iPhone X в честь победы сборной России над Египтом.