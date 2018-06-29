09:00
USD 68.07
EUR 79.14
RUB 1.08
Техноблог

Motorola One: появились изображения смартфонов, созданных в партнерстве с Google

Фото Android Headlines. Motorola One (слева) и Motorola One Power

Появились первые изображения новых смартфонов Motorola, которая работает под руководством компании Lenovo. Об этом сообщил портал Android Headlines.

По его данным, смартфон назвали в честь программы Android One от Google, в рамках которой компания создает телефоны в партнерстве с крупными производителями.

Речь пока о двух моделях смартфонов — Motorola One и Motorola One Power. Внешне они выглядят почти одинаково, различаются только задние крышки: у простого One она стеклянная, а у One Power — металлическая. Спереди у смартфонов небольшие рамки и «козырек» в верхней части дисплея.

Фото Android Headlines. Motorola One (слева) и Motorola One Power

Экран Motorola One Power имеет диагональ 6,2 дюйма и соотношение сторон 19:9. В минимальной комплектации смартфон получит 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайта встроенной памяти, 5+12-мегапиксельную основную камеру и «фронталку» на 8 мегапикселей.

Аккумулятор имеет емкость 3780 мАч, видимо, за это смартфон получил приставку Power. Младшая модель Motorola One получит примерно такие же характеристики.

Цена и дата анонса смартфонов пока неизвестна. Сотрудничество с Google позволит смартфонам оперативно получать новые версии Android на уровне Pixel.
Ссылка:
просмотров: 1916
Версия для печати
Материалы по теме
В компании Google придумали, как обходиться без паролей
Parliament deputy suggests to impose tax on Google
Facebook вылетел из тройки самых популярных в США сайтов
Переводчик Google сошел с ума и насмешил Интернет
Эксперты назвали методы обнаружения слежки Facebook и Google
Google ускорит мобильный Интернет до скорости света
Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны
Самый популярный в мире сайт определили эксперты
Фантазии дизайнера. Как выглядел бы крах Google и других цифровых гигантов
За дискриминацию белых мужчин на Google подали в суд
Популярные новости
В&nbsp;Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов В Сети появился новый вид мошенничества для любителей порносайтов
Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех Торговые войны. Google намерен сделать Android платным для всех
Samsung начинает выпуск первого в&nbsp;мире 146-дюймового MicroLED-телевизора Samsung начинает выпуск первого в мире 146-дюймового MicroLED-телевизора
В&nbsp;Сеть попали секретные инструкции Apple по&nbsp;ремонту смартфона iPhone X‍ В Сеть попали секретные инструкции Apple по ремонту смартфона iPhone X‍
Бизнес
БТА Банк и&nbsp;AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об&nbsp;исламском банкинге БТА Банк и AlBaraka Group (ABG) подписали меморандум об исламском банкинге
MegaCom: роуминг в&nbsp;Узбекистане стал еще выгоднее MegaCom: роуминг в Узбекистане стал еще выгоднее
10&nbsp;историй успешных женщин &laquo;Бакай Банка&raquo;: красавица, начальник и&nbsp;волонтер 10 историй успешных женщин «Бакай Банка»: красавица, начальник и волонтер
ЗАО &laquo;Южно-Кыргызский цемент&raquo;: Экология&nbsp;&mdash; это основа чистоты нашей природы ЗАО «Южно-Кыргызский цемент»: Экология — это основа чистоты нашей природы