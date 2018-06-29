Motorola One: появились изображения смартфонов, созданных в партнерстве с Google

Появились первые изображения новых смартфонов Motorola, которая работает под руководством компании Lenovo. Об этом сообщил портал Android Headlines.
По его данным, смартфон назвали в честь программы Android One от Google, в рамках которой компания создает телефоны в партнерстве с крупными производителями.
Речь пока о двух моделях смартфонов — Motorola One и Motorola One Power. Внешне они выглядят почти одинаково, различаются только задние крышки: у простого One она стеклянная, а у One Power — металлическая. Спереди у смартфонов небольшие рамки и «козырек» в верхней части дисплея.
Экран Motorola One Power имеет диагональ
Аккумулятор имеет емкость 3780 мАч, видимо, за это смартфон получил приставку Power. Младшая модель Motorola One получит примерно такие же характеристики.
Цена и дата анонса смартфонов пока неизвестна. Сотрудничество с Google позволит смартфонам оперативно получать новые версии Android на уровне Pixel.