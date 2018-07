Motorola One: появились изображения смартфонов, созданных в партнерстве с Google

Появились первые изображения новых смартфонов Motorola, которая работает под руководством компании Lenovo. Об этом сообщил портал Android Headlines.

По его данным, смартфон назвали в честь программы Android One от Google, в рамках которой компания создает телефоны в партнерстве с крупными производителями.

Речь пока о двух моделях смартфонов — Motorola One и Motorola One Power. Внешне они выглядят почти одинаково, различаются только задние крышки: у простого One она стеклянная, а у One Power — металлическая. Спереди у смартфонов небольшие рамки и «козырек» в верхней части дисплея.

Фото Android Headlines. Motorola One (слева) и Motorola One Power

Экран Motorola One Power имеет диагональ 6,2 дюйма и соотношение сторон 19:9. В минимальной комплектации смартфон получит 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайта встроенной памяти, 5+12-мегапиксельную основную камеру и «фронталку» на 8 мегапикселей.

Аккумулятор имеет емкость 3780 мАч, видимо, за это смартфон получил приставку Power. Младшая модель Motorola One получит примерно такие же характеристики.

Цена и дата анонса смартфонов пока неизвестна. Сотрудничество с Google позволит смартфонам оперативно получать новые версии Android на уровне Pixel.