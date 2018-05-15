Для безопасности вашего ребенка. Xiaomi оценила новые смарт-часы для детей в $30

Компания Xiaomi выпустила «умные» наручные часы Mi Bunny Children Phone Watch 2C, созданные специально для детей, сообщает сайт gizmochina.com.

Гаджет доступен в двух вариантах цветового исполнения — голубом и светло-оранжевом. Вес составляет всего 37,8 грамма, так что устройство не создаст неудобства при ношении.

Новинка оборудована дисплеем PMOLED круглой формы и адаптером беспроводной связи Wi-Fi. Есть приемник спутниковой навигационной системы GPS — родители смогут отслеживать местоположение своих детей, а также задавать географические границы, при выходе ребенка за которые поступит предупреждающий сигнал.

Разработчик предусмотрел слот для карты nano-SIM. Это позволяет использовать смарт-часы в качестве мобильного телефона. В память можно занести до десяти контактов. Имеются кнопки для принятия или отклонения вызова. Родители смогут задать «белый список» номеров, так что чужие люди дозвониться до ребенка попросту не смогут.

Предусмотрена функция SOS: при нажатии и удержании кнопки часы автоматически отправят на смартфон взрослых текущие координаты вместе с 7-секундной аудиозаписью окружающей обстановки.

Предусмотрены и другие средства обеспечения безопасности. Это, в частности, шифрование данных по алгоритму AES с ключом длиной 256 бит.

Приобрести детские наручные часы Mi Bunny Children Phone Watch 2C можно по ориентировочной цене $30.