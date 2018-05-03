Замок-сигнализация от воров, «умный» шлем и гаджеты для велосипедистов

Весна — время доставать из спячки свой велосипед. Существует много аксессуаров, чтобы сделать поездки более удобными, безопасными и веселыми, сообщает mail.ru.

Защита — шлем Lumos Smart Bike Helmet

Безопасность превыше всего. Как и байкерам, активным велосипедистам необходим шлем. Он не только защитит голову владельца от падений и жестких ударов, но и предостережет от столкновения с автомобилем. На лобной, затылочной частях и по бокам шлема расположены в общей сложности 70 светодиодов. Водители и пешеходы будут видеть вас издалека, что минимизирует риск ДТП.

Светодиоды могут выполнять функцию поворотников : достаточно нажать одну из двух кнопок на дистанционном пульте, который крепится к рулю. Тогда проезжающие мимо участники движения поймут, в какую сторону вы собираетесь поехать в следующую секунду. Одной зарядки батареи хватает примерно на шесть часов в режиме мигания.

Навигация — GPS ELEMNT

GPS — необходимая функция для тех, кто любит кататься по незнакомой местности. Чтобы не потеряться, можно использовать смартфон, но большой девайс не очень-то удобно крепить на руле. Лучше обзавестись отдельным устройством. Разработчики из Wahoo Fitness придумали ELEMNT.

Этот GPS-трекер соединяется со смартфоном при помощи бесплатного приложения и быстро настраивается. Помимо прокладки маршрута, устройство умеет собирать и анализировать пройденный путь, скорость и количество сожженных калорий. Всю эту информацию при желании можно передать на сторонние фитнес-приложения.

Разработчики отмечают два главных плюса устройства: оно полностью беспроводное и с большим дисплеем. Таких сегодня действительно мало. Охрана — замок Ellipse Smart Bike Lock Чем больше в городе велосипедов, тем активнее воры. Методов защиты множество: кто-то снимает колеса, другие вешают огромные цепи и чуть ли не амбарные замки. Есть более «умные» устройства, например, Ellipse Smart Bike Lock. Устройство открывается и закрывается через приложение для смартфона, поэтому ключ вы не потеряете. Кроме того, в девайс встроен GPS-датчик, так что место парковки забыть тоже не получится. Зарядка происходит за счет солнечной батареи или через разъем microUSB, если света будет недостаточно. Замок изготовлен из 17-миллиметровой стали: если злоумышленник попытается его вскрыть, на смартфон владельца придет уведомление о потенциальной краже. Также в девайс встроен акселерометр, который может определить аварийную ситуацию и отправить сообщение о ДТП на заранее выбранный номер. Естественно, производители защитили устройство от воды, грязи и воздействия высоких и низких температур, так что использовать его можно даже во время шторма. Безопасность — фонарь-камера Cycliq Fly6 V Задний фонарь крепится к сиденью велосипеда. Его отличительной особенностью является встроенная камера с разрешением 1 280х720 пикселей и скоростью записи 30 кадров в секунду. Задний фонарь крепится к сиденью велосипеда. Его отличительной особенностью является встроенная камера с разрешением 1 280х720 пикселей и скоростью записи 30 кадров в секунду.

Девайс записывает все, что происходит за вами: в случае ДТП владелец такого устройства сможет использовать полученные кадры в суде, чтобы доказать свою невиновность в аварии.