Замок-сигнализация от воров, «умный» шлем и гаджеты для велосипедистов

Весна — время доставать из спячки свой велосипед. Существует много аксессуаров, чтобы сделать поездки более удобными, безопасными и веселыми, сообщает mail.ru.
Защита — шлем Lumos Smart Bike Helmet
Безопасность превыше всего. Как и байкерам, активным велосипедистам необходим шлем. Он не только защитит голову владельца от падений и жестких ударов, но и предостережет от столкновения с автомобилем. На лобной, затылочной частях и по бокам шлема расположены в общей сложности 70 светодиодов. Водители и пешеходы будут видеть вас издалека, что минимизирует риск ДТП.
Навигация — GPS ELEMNT
GPS — необходимая функция для тех, кто любит кататься по незнакомой местности. Чтобы не потеряться, можно использовать смартфон, но большой девайс не очень-то удобно крепить на руле. Лучше обзавестись отдельным устройством. Разработчики из Wahoo Fitness придумали ELEMNT.
Этот GPS-трекер соединяется со смартфоном при помощи бесплатного приложения и быстро настраивается. Помимо прокладки маршрута, устройство умеет собирать и анализировать пройденный путь, скорость и количество сожженных калорий. Всю эту информацию при желании можно передать на сторонние фитнес-приложения.
Разработчики отмечают два главных плюса устройства: оно полностью беспроводное и с большим дисплеем. Таких сегодня действительно мало.
Охрана — замок Ellipse Smart Bike Lock
Чем больше в городе велосипедов, тем активнее воры. Методов защиты множество: кто-то снимает колеса, другие вешают огромные цепи и чуть ли не амбарные замки.
Есть более «умные» устройства, например, Ellipse Smart Bike Lock. Устройство открывается и закрывается через приложение для смартфона, поэтому ключ вы не потеряете. Кроме того, в девайс встроен GPS-датчик, так что место парковки забыть тоже не получится. Зарядка происходит за счет солнечной батареи или через разъем microUSB, если света будет недостаточно.
Замок изготовлен из 17-миллиметровой стали: если злоумышленник попытается его вскрыть, на смартфон владельца придет уведомление о потенциальной краже. Также в девайс встроен акселерометр, который может определить аварийную ситуацию и отправить сообщение о ДТП на заранее выбранный номер.
Естественно, производители защитили устройство от воды, грязи и воздействия высоких и низких температур, так что использовать его можно даже во время шторма.
Безопасность — фонарь-камера Cycliq Fly6 VЗадний фонарь крепится к сиденью велосипеда. Его отличительной особенностью является встроенная камера с разрешением 1 280х720 пикселей и скоростью записи 30 кадров в секунду.
Cycliq Fly6 V защищен от влаги и пыли, а его аккумулятора хватит на шесть часов постоянной съемки и включенного фонаря. В комплекте с устройством идет microSD-карта на 8 Гбайт, так что докупать дополнительные аксессуары велосипедисту не придется.
Для ленивых — «умное» колесо Electron WheelУстали постоянно крутить педали, а кататься на велосипеде все равно хочется? Вам необязательно покупать для этого мотоцикл или мопед: можно установить на байк «умное» колесо Electron Wheel.
Этот хитрый девайс, оборудованный моторчиком мощностью 400 Вт и литий-ионным аккумулятором на 10,7 Ач, устанавливается вместо переднего колеса, при этом он не требует никаких проводов. Как только Electron Wheel устанавливается на раму, велосипед из обычного сразу же превращается в электрический.
Что это дает? Байк сам едет вперед, а владелец лишь слегка помогает ему, подкручивая при необходимости педали. Благодаря нескольким датчикам «умное» колесо автоматически регулирует скорость при подъемах и спусках. Кроме того, оно передает данные о параметрах всех передвижений на смартфон пользователя. Одной зарядки колеса хватит примерно на 50 километров. Максимальная скорость — 32 километра в час. Единственный минус: стоит такой агрегат недешево.
Удобство — генератор Siva Cycle AtomЭто гаджет для тех, кто постоянно забывает заряжать телефон перед длительными поездками. Велосипедный генератор закрепляется возле заднего колеса, а затем начинает накапливать кинетическую энергию, которая создается благодаря кручению педалей. Таким образом, во время поездки динамо-машина заряжает встроенный пауэрбанк, который позже можно будет использовать для подзарядки смартфона, планшета камеры или велосипедных фонарей.
По словам разработчиков, емкость батареи составляет 1 300 мАч: этого хватит, чтобы зарядить флагманские смартфоны как минимум наполовину. Энергия для зарядки начинает вырабатываться при скорости 5 километров в час.
«Поддерживая Atom, вы финансируете технологии возобновляемых источников энергии, которые необходимы во всем мире, и помогаете нам создавать аксессуар мечты для современных велосипедистов», — говорят производители. Судя по многочисленным отзывам, устройство действительно работает.
Развлечение — Bluetooth-колонка Celtic Blu
Любителям качественной музыки посвящается: Bluetooth-колонка для велосипедистов. Чем она отличается от обычной акустики JBL или Xiaomi? У нее есть несколько преимуществ, благодаря которым девайс идеально подойдет спортсменам.
Во-первых, размеры Celtic Blu позволяют зафиксировать ее в крепление для бутылки воды (кстати, оно есть в коробке). Во-вторых, в комплекте с устройством идет пульт дистанционного управления, который можно установить на руль: владельцу не придется доставать смартфон, чтобы переключать треки или настраивать громкость.
Кроме того, колонка полностью защищена от внешнего воздействия: она ударопрочная, водонепроницаемая и даже грязеустойчивая. Это означает, что вы сможете кататься с ней даже по бездорожью и не опасаться за сохранность устройства.
И пара слов о характеристиках: мощность 16 Вт, объемное звучание, 30 часов работы от одной зарядки. Ее даже можно использовать в качестве пауэрбанка, чтобы заряжать в пути другие устройства. Здесь даже есть слот для карты памяти microSD. В общем, очень неплохой девайс для спортсменов за небольшие деньги.