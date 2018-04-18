iPhone X назвали самым прибыльным смартфоном мира. iPhone X, как рассказали недавно аналитики, является смартфоном, который для своих разработчиков и дистрибьюторов действительно приносит немалые суммы денег. Информацией об этом поделились специалисты из компании Counterpoint.

Согласно данным исследования, каждый выпущенный телефон от Apple приносит компании большие прибыли, которые для Android-производителей пока недоступны. Представители Counterpoint подчеркивают, что из десяти наиболее прибыльных смартфонов в четвертом квартале 2017 года 8 мест принадлежит Apple.

Нашлось в топе место iPhone X и бюджетному iPhone SE. На долю iPhone X приходится около 35 процентов выручки, что делает его для конкурентов (и даже для ближайших iPhone в списке) абсолютно недосягаемым.

Для сравнения, устройства от Samsung, оказавшиеся в рейтинге, Galaxy Note 8 и Galaxy S8 Plus, смогли набрать лишь 3,9 и 1,7 процента выручки.

IPhone 8 и iPhone 8 Plus занимают второе и третье места, с отметками в 19,1 и 15,2 процента. Подобные результаты, конечно, не самые удовлетворительные для Apple, но, вероятно, на подобный исход они и рассчитывали. Прибыль, получаемая Apple от продаж iPhone всех поколений, превышает показатели 600 брендов от Android. Ставка Apple идет на то, что iPhone прошлого поколения будут популярны даже после выхода флагманов. И эта ставка работает.