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Техноблог

В новых iPhone обнаружили неожиданную проблему

Фото 24News. iPhone X стал одним из самых проблемных продуктов Apple

В iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X пользователи обнаружили неожиданную проблему. Об этом сообщил портал PiunikaWeb.

Как отмечается, владельцы гаджетов Apple уже несколько месяцев сталкиваются с проблемой работы камеры на морозе. При низкой температуре не срабатывает вспышка, хотя фонарик включается.

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В официальной инструкции Apple рекомендовано использовать устройства iOS при температуре от 0 до 35 градусов. Однако теперь выяснилось, что вспышка не срабатывает и при температуре выше нуля — при семи и даже 10 градусах тепла.

Об этом сбое сообщили на форуме официального сайта Apple. Владельца iPhone 8 Plus, который пожаловался на проблему, поддержали более тысячи человек.

Один из пользователей Twitter наглядно продемонстрировал, что сбой есть.

К сожалению, проблему не решает и обновление операционной системы. Об этом рассказал пользователь, тестирующий бета-версию iOS 11.3.

В Apple пока не отреагировали на информацию о проблеме.
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