В новых iPhone обнаружили неожиданную проблему

В iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X пользователи обнаружили неожиданную проблему. Об этом сообщил портал PiunikaWeb.
Как отмечается, владельцы гаджетов Apple уже несколько месяцев сталкиваются с проблемой работы камеры на морозе. При низкой температуре не срабатывает вспышка, хотя фонарик включается.
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Об этом сбое сообщили на форуме официального сайта Apple. Владельца iPhone 8 Plus, который пожаловался на проблему, поддержали более тысячи человек.
Один из пользователей Twitter наглядно продемонстрировал, что сбой есть.К сожалению, проблему не решает и обновление операционной системы. Об этом рассказал пользователь, тестирующий бета-версию iOS 11.3.
В Apple пока не отреагировали на информацию о проблеме.