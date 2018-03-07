В новых iPhone обнаружили неожиданную проблему

В iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X пользователи обнаружили неожиданную проблему. Об этом сообщил портал PiunikaWeb.

Как отмечается, владельцы гаджетов Apple уже несколько месяцев сталкиваются с проблемой работы камеры на морозе. При низкой температуре не срабатывает вспышка, хотя фонарик включается.

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В официальной инструкции Apple рекомендовано использовать устройства iOS при температуре от 0 до 35 градусов. Однако теперь выяснилось, что вспышка не срабатывает и при температуре выше нуля — при семи и даже 10 градусах тепла.

Об этом сбое сообщили на форуме официального сайта Apple. Владельца iPhone 8 Plus, который пожаловался на проблему, поддержали более тысячи человек.

Один из пользователей Twitter наглядно продемонстрировал, что сбой есть.

also occurs above zero degrees Celsius. it is a worldwide problem with the iPhone 8 plus. I’m from Holland with this problem.



Have I paid so much for such a phone? What are we going to do about it? @Apple @AppleSupport @iphoned @iCulture @appletips

[2/4] pic.twitter.com/rYS5o3QEdh — Giovanni Resleij (@Gioresleij) 20 февраля 2018 г.

К сожалению, проблему не решает и обновление операционной системы. Об этом рассказал пользователь, тестирующий бета-версию iOS 11.3.

В Apple пока не отреагировали на информацию о проблеме.