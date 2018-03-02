01:00
-2
USD 68.05
EUR 83.53
RUB 1.20
Техноблог

Смартфоны с лучшими в мире камерами назвали эксперты

Фото Вести.Hi-tech. Лидерство эксперт отдали камере iPhone X

Качество фотографий, сделанных на современные смартфоны, может сравниться с качеством снимков зеркальной камеры. Ресурс ConsumerReports составил список устройств с лучшими камерами.

По мнению экспертов, самые лучшие фото делает флагман компании Apple iPhone X. Второе и третье место заняли iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Читайте по теме
Безрамочный смартфон Zenfone 5 Lite от ASUS получил четыре камеры
Четвертое место досталось Samsung Galaxy S8+, а пятая позиция — iPhone 7.

Шестую строчку среди смартфонов с лучшими камерами занял iPhone 6s Plus. Седьмое и восьмое место рейтинга достались Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy Note8. Девятым стал iPhone 7 Plus, а замкнул десятку Samsung Galaxy S8 Active.

Новый флагман Samsung Galaxy S9, презентованный на этой неделе, в рейтинг включить не успели. Зато он появился в топе смартфонов с лучшими камерами по версии DxOMark и занял в нем верхнюю строчку, потеснив Google Pixel 2.
Ссылка:
просмотров: 259
Версия для печати
Материалы по теме
Motorola вслед за Nokia решила возродить свои легендарные телефоны
Безрамочный смартфон Zenfone 5 Lite от ASUS получил четыре камеры
Гигантская голограмма Владимира Путина появилась в Тюмени
К концу года Apple выпустит три новые модели iPhone
Nokia представила линейку как новых, так и возрожденных телефонов
Samsung презентовала новые флагманы — Galaxy S9 и S9 Plus
Nokia 9: появились новые изображения флагмана с изогнутым дисплеем
Спецслужбы США рекомендуют американцам не пользоваться китайскими смартфонами
Xiaomi Redmi Note 5: появились изображения и видео бюджетного смартфона
«Кража века». Стажер украл в Apple исходный код iOS
Популярные новости
Nokia представила линейку как новых, так и&nbsp;возрожденных телефонов Nokia представила линейку как новых, так и возрожденных телефонов
Airbus показала первый полет летающего такси Airbus показала первый полет летающего такси
Samsung презентовала новые флагманы&nbsp;&mdash; Galaxy S9&nbsp;и&nbsp;S9&nbsp;Plus Samsung презентовала новые флагманы — Galaxy S9 и S9 Plus
Самый большой в&nbsp;мире самолет во&nbsp;время испытаний разогнали до&nbsp;74&nbsp;км/ч Самый большой в мире самолет во время испытаний разогнали до 74 км/ч
Бизнес
Mega iTV: теперь в&nbsp;два раза больше телеканалов в&nbsp;цифровом качестве Mega iTV: теперь в два раза больше телеканалов в цифровом качестве
Связаться с&nbsp;Мобильным оператором&nbsp;О! можно круглосуточно по&nbsp;WhatsApp Связаться с Мобильным оператором О! можно круглосуточно по WhatsApp
Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко Аскар Салымбеков стал кавалером почетного ордена Бразилии Рио Бранко
Фархат Иминов сложил с&nbsp;себя полномочия депутата ЖК&nbsp;КР (текст обращения) Фархат Иминов сложил с себя полномочия депутата ЖК КР (текст обращения)