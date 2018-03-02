Смартфоны с лучшими в мире камерами назвали эксперты

Качество фотографий, сделанных на современные смартфоны, может сравниться с качеством снимков зеркальной камеры. Ресурс ConsumerReports составил список устройств с лучшими камерами.

По мнению экспертов, самые лучшие фото делает флагман компании Apple iPhone X. Второе и третье место заняли iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

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Четвертое место досталось Samsung Galaxy S8+, а пятая позиция — iPhone 7.

Шестую строчку среди смартфонов с лучшими камерами занял iPhone 6s Plus. Седьмое и восьмое место рейтинга достались Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy Note8. Девятым стал iPhone 7 Plus, а замкнул десятку Samsung Galaxy S8 Active.

Новый флагман Samsung Galaxy S9, презентованный на этой неделе, в рейтинг включить не успели. Зато он появился в топе смартфонов с лучшими камерами по версии DxOMark и занял в нем верхнюю строчку, потеснив Google Pixel 2.