Безрамочный смартфон Zenfone 5 Lite от ASUS получил четыре камеры

Zenfone 5 Lite — упрощенная версия флагманского смартфона компании ASUS. У него более скромный процессор, но сразу четыре камеры: двойная основная и двойная фронтальная, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Экраны с соотношением сторон 18:9 есть у всех производителей. Тут Zenfone 5 Lite в тренде, но ASUS придумала новую фишку — две двойные камеры. Основная 16-мегапиксельная, а фронтальная в 20 мегапикселей, и обе имеют широкий угол обзора 120 градусов.

При переключении в широкоугольный режим на экране поместится намного больше — хоть пейзажа, хоть селфи. Есть небольшой минус — искажения по краям кадра в таком режиме. Поддерживается съемка видео в 4К, фирменная технология ASUS PixelMaster.

В отличие от многих смартфонов с двойными камерами, эти работают попеременно, то есть каждый модуль полностью самостоятелен.

Вторая особенность ASUS Zenfone 5 Lite — внешний вид. Смартфон хоть и относится к среднему классу, но выглядит отлично и очень похож на Samsung Galaxy A8. Если бы не надпись ASUS, их легко спутать: металлическая рамка, закаленное стекло спереди и сзади, тонкие рамки и угловатый корпус.

У смартфона система разблокировки по лицу и сканер отпечатка пальца. Он поддерживает две SIM-карты + карта памяти до 2 ТБ.

Есть у смартфона NFC (будут работать бесконтактные платежи) и поддержка скоростного Интернета LTE (до 400 Мбит/с на загрузку). Батарея на 3300 мАч при экономичном процессоре позволит смартфону работать дня два.

Еще одна особенность — не придется выбирать между второй SIM-картой и картой памяти: поддерживаются обе.

Zenfone 5 Lite занимает позицию между Samsung Galaxy A8+ и Xiaomi Redmi 5 Plus. Цены пока производитель не озвучил.