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Техноблог

Найден новый подслушивающий вирус для Android. Как обеспечить безопасность

Специалисты обнаружили зловредное программное обеспечение для Android, способное подслушивать хозяина гаджета и передавать записи хакерам, сообщила lenta.ru. Методы борьбы с ним пока не разработаны, сообщается в блоге компании Wandera.

Вирусная программа под названием RedDrop собирает всю информацию о пользователе и самостоятельно устанавливает несколько вредоносных приложений.

Она тайно ведет запись всего, что окружает устройство, на диктофон, а позднее загружает эти аудио на популярные файлообменники. Также она способна самостоятельно подписать жертву на платные мобильные сервисы. При этом вирус запрограммирован таким образом, чтобы скрыть все следы своей деятельности сразу после нанесения вреда.

RedDrop найден в составе более 50 международных мобильных приложений для Android. Среди них — графические редакторы, калькуляторы, развлекательные и образовательные программы.

Все они распространяются из сложной сети, состоящей из более чем четырех тысяч доменов, которые зарегистрировала преступная группировка.

Специалисты обратили внимание на то, что программа представляет собой так называемую уязвимость нулевого дня — это означает, что против нее еще не разработано никаких защитных механизмов.

Они пояснили, что данное ПО может нанести вред из-за сложности своей дистрибутивной сети и мощной гибридной функциональности.

Благодаря статическому и динамическому анализу накопителя RedDrop исследовательская группа Wandera обнаружила механизм установки и действия вируса. Однако пресечь последствия заражения пока невозможно.

Чтобы избежать проблем, специалисты по кибербезопасности рекомендуют пользователям скачивать приложения только из официальных магазинов.

 
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