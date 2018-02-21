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Техноблог

Представлена новая игра во вселенной Warhammer 40K

Издатель Kasedo Games официально анонсировал пошаговую стратегию Warhammer 40 000: Mechanicus. Разработкой игры по известной вселенной займется Bulwark Studios.

Под контролем окажется одна из самых технологичных армий — Адептус Механикус, говорится в анонсе проекта. Вместе с войском нам предстоит отправиться на изучение планеты Сильва Тенебрис. Каждое ваше решение при прохождении миссий должно влиять на происходящие события.

В распоряжении игрока окажется масса вариантов по улучшению экипировки бойцов, что позволит создать подходящих под свой стиль игры вояк.

Выход Warhammer 40 000: Mechanicus планируется в 2018 году. Среди платформ — Windows, Mac OS и Linux.
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