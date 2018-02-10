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Техноблог

Российские ученые разработали экзокисть, управляемую силой мысли

Фото «Известия», Александр Казаков. Разработанный в России реабилитационный комплекс

Ученые НИИ трансляционной медицины завершили разработку первой в мире экзокисти — перчатки, управляемой с помощью нейроинтерфейса (мысленными командами). Новинку запустили в производство, сообщили «Известия».

Как отмечается, экзокисть поможет жертвам аварий и людям, перенесшим инсульт, не только восстановить двигательную функцию рук, но и наладить механизм управления движением конечностей. У таких пациентов он бывает нарушен.

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Как рассказал главный разработчик технологии, руководитель отдела нейрокомпьютерных интерфейсов НИИ трансляционной медицины Александр Фролов, ключевой элемент реабилитационного комплекса — созданный российскими учеными алгоритм интерпретации данных интерфейса «мозг — компьютер». Он основан на технологии машинного обучения (на этом принципе работает идентификация лица хозяина в новом iPhone).

«Суть нашего подхода в том, чтобы стимулировать мозг человека воображать свои движения, когда он не может их выполнить. В результате такой тренировки запускаются пластические механизмы мозга, позволяющие сохранной его части взять функцию управления парализованной конечностью на себя», — рассказал Александр Фролов.

Масштабные испытания комплекса, получившего название «Экзокисть-2», прошли на базе ведущих реабилитационных центров России. С марта серийно производимое изделие будут поставлять в клиники Новосибирска, Самары, Симферополя, Москвы и Московской области.
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