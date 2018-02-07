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Российские космонавты побили рекорд пребывания в открытом космосе

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин побили рекорд пребывания в открытом космосе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отмечается, Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, задержавшиеся из-за сложного монтажа модуля связи снаружи МКС, невольно побили на пять минут рекорд по работе в открытом космосе: 8 часов 12 минут.

Предыдущий рекорд по времени пребывания на внешней поверхности станции среди российских космонавтов принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому. В декабре 2013 года они отработали снаружи МКС 8 часов 7 минут.

Мировой же рекорд по длительности работы в открытом космосе составляет пока 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс.

Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров за время выхода установили на поверхности модуля «Звезда» современный модуль широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи.

До этого российские космонавты вынужденно «одалживали» доступ к широполосному Интернету у NASA на американском сегменте МКС.
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