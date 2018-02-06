Появились первые изображения флагмана Huawei P20 с тройной камерой

Компания Huawei назначила на 27 марта анонс новых флагманских устройств. Среди них новый смартфон Huawei P20 с тройной камерой, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, о новом флагмане известно не так много подробностей. Ожидается, что его главной «фишкой» станет тройной модуль основной камеры. Изображения Huawei P20 от производителей чехлов подтверждают это.

Но в Интернете появились сразу несколько изображений, на одной из них экран смартфона занимает всю переднюю панель, а на другой есть рамки сверху и снизу, а также кнопка со сканером отпечатков пальцев. Второй вариант больше похож на правду.

Пока непонятно, как будет работать тройная камера. Современные флагманы Huawei используют второй черно-белый модуль для улучшения качества изображения и оптического зума. У Huawei P20 еще и спереди будет двойная фронтальная камера.

Флагман получит фирменный процессор Kirin 970 — такой стоит в Mate 10 Pro. Huawei P20 будет работать на Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.1.