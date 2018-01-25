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Техноблог

Samsung Galaxy S9 Plus показали на новых качественных рендерах

Южнокорейская корпорация Samsung представит новые флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus ровно через месяц, 25 февраля. Но в Интернете постоянно появляются утечки о смартфонах. И вот внешний вид Galaxy S9 Plus раскрыли на новых рендерах, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Galaxy S9+ представлен в двух цветовых вариантах — Grey и что-то похожее на Orchid Silver. Переднюю панель не отличить от нынешнего Galaxy S8 Plus, но на задней есть новая двойная камера и по-новому размещенный сканер отпечатков пальцев.

S9+, скорее всего, получит двойную камеру, в то время как меньший по размерам Galaxy S9 выйдет с одинарным сенсором.

Galaxy S9 и S9 Plus будут похожи по размеру и дизайну на дуэт Galaxy S8, но получат более тонкие рамки, «быстрые» камеры с более качественной оптикой, стереодинамики и более быстрые процессоры.

Кроме того, Galaxy S9 и S9 Plus смогут снимать замедленное Full HD видео со скоростью 480 кадров в секунду (у их предшественников 240 кадров в секунду).

Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus получат Super AMOLED экраны с соотношением сторон 18,5 : 9. Чипсет Snapdragon 845 установят в версиях смартфона для США и Китая, тогда как на других рынках они будут работать на Exynos 9810.

S9 и S9 Plus могут получить 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти. Кроме того, Galaxy S9, вероятно, получит батарею 3000 мАч, а Galaxy S9 Plus — 3500 мАч.

Ожидается, что корпусы Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus будут выполнены из металла и стекла.

Предполагается, что после анонса 25 февраля Galaxy S9 и S9 Plus будут доступны для предварительного заказа начиная с 1 марта. Отправка заказов начнется 16 марта, отметил портал.
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