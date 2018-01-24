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Техноблог

В Instagram появилась поддержка GIF-анимаций

Социальная сеть Instagram для внедрения gif-анимаций интегрировала в приложение каталог сервиса Giphy. Теперь пользователи могут прикрепить к публикации небольшие анимированные стикеры, чтобы разнообразить свою ленту, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Для доступа к функции нужно зайти в окно публикации историй, открыть раздел со стикерами и там выбрать GIF. Откроется каталог с анимациями, где есть поиск и вкладка с самыми популярными стикерами. Остается лишь выбрать и перетащить его на фото или видео.

Также в обновлении Instagram добавили новую функцию для вставки фото или видео. Теперь можно вставить файл во весь экран без обрезания, а вместо черных полос появится фон с цветовым градиентом. Для этого нужно сделать жест-щипок двумя пальцами, и картинка вставится целиком.
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