В Instagram появилась поддержка GIF-анимаций

Социальная сеть Instagram для внедрения gif-анимаций интегрировала в приложение каталог сервиса Giphy. Теперь пользователи могут прикрепить к публикации небольшие анимированные стикеры, чтобы разнообразить свою ленту, сообщил портал hi-tech.mail.ru.
Для доступа к функции нужно зайти в окно публикации историй, открыть раздел со стикерами и там выбрать GIF. Откроется каталог с анимациями, где есть поиск и вкладка с самыми популярными стикерами. Остается лишь выбрать и перетащить его на фото или видео.