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Техноблог

Самый большой в мире очиститель воздуха разработали в Китае

Власти Китая в тестовом режиме запустили в работу очиститель воздуха, который признан самым крупным в мире. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Башня высотой сто метров находится в городе Сиане, входящем в десятку самых загрязненных в Китае.

Отмечается, что система работает благодаря специальным тепловым станциям, построенным вокруг башни. Воздух, который в них попадает, затем нагревается на солнце и поднимается по башне, после чего проходит через специальные фильтры очистки.

По словам разработчиков, за счет такого сооружения получается понижать уровень смога на территории целого района. В случае когда показатели загрязнения зашкаливают, это устройство приводит их в норму.
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