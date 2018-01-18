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Техноблог

Apple добавит в iOS переключатель «торможения» iPhone

В меню настроек iPhone появилась новая опция. Вскоре она позволит владельцам смартфонов Apple с изношенными батареями самостоятельно выбирать режим работы аппарата — на максимальной скорости или в режиме пониженной производительности, защищающем от внезапных перезагрузок. Об этом, как сообщили vesti.ru, рассказал генеральный директор Apple Тим Кук в интервью телеканалу ABC.

«Мы сообщим пользователю, что понижаем на сколько-то производительность, чтобы избежать внезапной перезагрузки, — пояснил Кук. — И если вы не хотите этого, вы сможете это отключить. Хотя мы не рекомендуем так поступать — потому что считаем: iPhone очень важен для владельца, вы никогда не знаете, когда он срочно понадобится».

Напомним, в 2016 году Apple выпустила обновление операционной системы iPhone, iOS, которое предотвращало работу процессора на максимальной частоте у аппаратов с изношенной или просто садящейся батареей.

Сделано это было ради продления срока службы аккумулятора и избежания внезапных выключений и перезагрузок смартфона.

Когда в конце прошлого года феномен замедления iPhone со старыми батареями стал бурно обсуждаться в Сети, многие обвинили Apple, что она внедрила новую функцию с целью подтолкнуть пользователей к покупке новых смартфонов. В компании такой мотив не признали, но извинились перед владельцами «заторможенных» смартфонов.

В качестве извинений компания снизила стоимость замены аккумулятора в iPhone некоторых моделей с $79 до $29. В результате возник ажиотаж, из-за которого аккумуляторы для некоторых моделей смартфонов оказались в дефиците — пользователям придется ждать замены до весны. Несмотря на это, против компании уже подали десятки исков, кроме того, ситуацию с искусственным замедлением iPhone расследует прокуратура Франции.
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