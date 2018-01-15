Японская компания Sharp представила аналог iPhone X, но в разы дешевле

Японская компания Sharp готовится продемонстрировать новый смартфон Aquos S3, который будет бюджетным аналогом iPhone X. Об этом сообщил портал TechZoo.

Как отмечается, в отличие от iPhone X, за который в Кыргызстане надо выложить более 81 тысячи сомов, японцы планируют сделать Aquos S3 в три-четыре раза дешевле.

По данным akket.com, новый гаджет получил 5,9-дюймовый безрамочный экран, двойную основную камеру на 12 и 13 мегапикселей и фронтальную на 16 мегапикселей. Память можно наращивать картами microSD до 256 ГБ.

Новинка по внешнему виду очень похожа на флагман Apple. Главное отличие Aquos S3 от iPhone X — отсутствие технологии Face ID. В модели есть только сканер отпечатка пальца.

Ожидается, что официальная презентация нового смартфона Sharp пройдет завтра, 16 января, в Японии.