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Техноблог

Японская компания Sharp представила аналог iPhone X, но в разы дешевле

Фото VistaNews.ru. Детище японской компании почти не отличается по внешнему виду от «яблочного» флагмана

Японская компания Sharp готовится продемонстрировать новый смартфон Aquos S3, который будет бюджетным аналогом iPhone X. Об этом сообщил портал TechZoo.

Как отмечается, в отличие от iPhone X, за который в Кыргызстане надо выложить более 81 тысячи сомов, японцы планируют сделать Aquos S3 в три-четыре раза дешевле.

По данным akket.com, новый гаджет получил 5,9-дюймовый безрамочный экран, двойную основную камеру на 12 и 13 мегапикселей и фронтальную на 16 мегапикселей. Память можно наращивать картами microSD до 256 ГБ.

Новинка по внешнему виду очень похожа на флагман Apple. Главное отличие Aquos S3 от iPhone X — отсутствие технологии Face ID. В модели есть только сканер отпечатка пальца.

Ожидается, что официальная презентация нового смартфона Sharp пройдет завтра, 16 января, в Японии.
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