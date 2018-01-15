В рамках реализуемого в Узбекистане проекта по развитию смарт-туризма около 50 исторических памятников Бухары оснастили QR-кодами. Об этом сообщили в Посольстве Узбекистана в Кыргызстане.

По их данным, коды позволяют туристам за считанные секунды получать на смартфон в удобной и доступной форме всю информацию об историческом объекте, а также о расположенных поблизости отелях, ресторанах и других достопримечательностях.

Планируется, что до 1 апреля вся информация, заложенная в QR-коды, будет доступна на 12 языках. В феврале ими также оснастят гостиницы, рестораны и другие объекты туриндустрии региона.