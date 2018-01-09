Раскрыт главный секрет последней версии WhatsApp

Обновленная версия мессенджера WhatsApp получит более глубокую интеграцию с сервисом Instagram. В частности, пользователи смогут публиковать «истории» одновременно в Instagram и WhatsApp, сообщил портал TechCrunch.

Как отмечается, в настоящее время функция в режиме тестирования. Помимо WhatsApp, делиться историями можно будет и в Facebook. Все эти сервисы принадлежат одной компании.

«Истории» — короткие видеоролики (фото, GIF и стикеры), удаляющиеся спустя сутки после публикации — появились в WhatsApp в марте 2017 года. До этого аналогичную функцию ввели в Instagram.