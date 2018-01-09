Россиянина оштрафовали на 400 тысяч рублей за пост в социальной сети

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 400 тысяч рублей (около 480 тысяч сомов) местного жителя Леонарда Конвишера, разместившего в социальной сети публикацию, разжигающую ненависть к христианам. Об этом сообщил «Интерфакс».

Мужчину признали виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды» УК России.

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Суд счел доказанным, что Конвишер, желая разжечь ненависть к христианам, разместил пост экстремистского содержания в социальной сети «ВКонтакте» на странице созданного им сообщества. Данная группа в соцсети противопоставляла себя движению «Божья воля».

«Высказывание «Время жечь мосты» вместе с изображением силуэта католического священника с православным крестом на груди, над которым изображен силуэт человека с ножом, у которого на груди есть перевернутый крест и число 666. Силуэты человека с ножом и священника вписаны в кольцо, на площади которого имеются символы, напоминающие еврейские буквы», — описала незаконную публикацию пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый признал вину.