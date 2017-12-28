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Техноблог

Боевые смартфоны включили в экипировку израильских солдат

Фото idf.il. При помощи гаджета солдаты смогут лучше ориентироваться на местности, оперативно получать боевые задачи и докладывать об их исполнении

Отдел технологий и логистики армии Израиля разработал «умное» дополнение к солдатской экипировке. Модуль получил название Shaked Fighting и призван улучшить координацию действий бойцов на поле боя, сообщил портал hi-tech.mail.ru. 

Каждый солдат получит смартфон на Android с наручным креплением, а командиры подразделений — рюкзаки с аппаратурой связи, дополнительным противоударным и водонепроницаемым телефоном, портативным зарядным устройством. 

«Хотя в Shaked Fighting установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность остаются на уровне привычных всем гаджетов. Так, военнослужащие смогут использовать цифровой компас, карты, камеру, обмениваться информацией в пределах боевой группы», — рассказал один из разработчиков системы подполковник Орен Мацляч. 

«Боевой смартфон» умеет распознавать цели и отзывается по запросу «свой-чужой», что, по мнению создателей, исключает возможность дружественного огня.

Экипировка прошла испытания в боевом подразделении и получила хорошие отзывы израильской армии. Массовое производство тактических гаджетов планируется начать в 2019 году. 

Израильская новинка бесполезна в зоне действия систем радиоэлектронной борьбы. Перехватывать, подавлять или подменять сигналы сотовой связи умеют даже сравнительно маломощные станции РЭБ, размещаемые, к примеру, на беспилотниках. От работы более серьезных устройств Shaked Fighting начнут взрываться в руках у владельцев.
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