Боевые смартфоны включили в экипировку израильских солдат

Отдел технологий и логистики армии Израиля разработал «умное» дополнение к солдатской экипировке. Модуль получил название Shaked Fighting и призван улучшить координацию действий бойцов на поле боя, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Каждый солдат получит смартфон на Android с наручным креплением, а командиры подразделений — рюкзаки с аппаратурой связи, дополнительным противоударным и водонепроницаемым телефоном, портативным зарядным устройством.

«Хотя в Shaked Fighting установлены специализированные приложения, солдаты смогут легко пользоваться ими, поскольку интерфейс и функциональность остаются на уровне привычных всем гаджетов. Так, военнослужащие смогут использовать цифровой компас, карты, камеру, обмениваться информацией в пределах боевой группы», — рассказал один из разработчиков системы подполковник Орен Мацляч.

«Боевой смартфон» умеет распознавать цели и отзывается по запросу «свой-чужой», что, по мнению создателей, исключает возможность дружественного огня.

Экипировка прошла испытания в боевом подразделении и получила хорошие отзывы израильской армии. Массовое производство тактических гаджетов планируется начать в 2019 году.

Израильская новинка бесполезна в зоне действия систем радиоэлектронной борьбы. Перехватывать, подавлять или подменять сигналы сотовой связи умеют даже сравнительно маломощные станции РЭБ, размещаемые, к примеру, на беспилотниках. От работы более серьезных устройств Shaked Fighting начнут взрываться в руках у владельцев.