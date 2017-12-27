Игровая зависимость может оказаться в списке психических расстройств

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается впервые включить игровую зависимость в перечень психических расстройств Международной классификации болезней (МКБ). Об этом сообщил научный журнал New Scientist.

Список заболеваний ВОЗ не пересматривала с 1990 года, однако в 2018 году организация опубликует новую версию документа — МКБ-11 (ICD-11).

Окончательную формулировку, с которой игровая зависимость будет фигурировать в перечне, еще предстоит уточнить.

Однако в соответствии с предварительным вариантом МКБ, который оказался в распоряжении New Scientist, у человека будет диагностировано расстройство, если он отдает все возрастающий приоритет компьютерным играм «настолько, что играм отдается предпочтение перед другими жизненными интересами». Подобное нездоровое поведение должно длиться как минимум год, прежде чем диагноз подтвердят.

Специалистам в сфере здравоохранения необходимо признать, что игровая зависимость может иметь серьезные последствия для здоровья. Специалист ВОЗ Владимир Позняк

«У большинства людей, которые играют в компьютерные игры, нет расстройств, как нет их и у большинства тех, кто пьет алкоголь. Однако в некоторых случаях злоупотребление может привести к нежелательным последствиям», — объяснил он.

Ранее некоторые специалисты призывали включить в список заболеваний шопоголизм, трудоголизм, чрезмерное увлечение просмотром телепрограмм и другие виды зависимости от технологий, в том числе Интернета. Однако в проекте Международной классификации болезней их пока нет.