23:50
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Техноблог

В Китае построили дорогу, которая сможет заряжать электромобили на ходу

В китайском городе Цзинане построили участок автотрассы, которая сможет заряжать электромобили на ходу, сообщили vesti.ru со ссылкой на «Известия».

Дорожное полотно состоит из 660 квадратных метров солнечных батарей. Его протяженность — чуть более полутора километров. Дорогу строили 10 месяцев. Опыт у авторов проекта уже есть: участок стал в городе вторым. В скором времени его оснастят устройствами для беспроводной зарядки электрокаров.

По словам разработчиков, конструкция может выдержать нагрузку, создаваемую грузовиками средних размеров.
Ссылка:
просмотров: 969
Версия для печати
Материалы по теме
Китай представил лазерную пушку
Тонкие пластинки зарядят светом любой телефон
В Китае запустили первый в мире трамвай на водороде
WhatsApp восстановил работу в Китае после блокировки
Китайцы создали двигатель, нарушающий законы физики
Смартфон от Doogee позволит забыть о ежедневной зарядке гаджета
Facebook тайно запустил свое приложение в Китае
Солнечную электростанцию в виде гигантской панды построили в Китае
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с&nbsp;Facebook В WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с Facebook
Смартфон легко взломать и&nbsp;украсть фото. Как защитить гаджет Смартфон легко взломать и украсть фото. Как защитить гаджет
Появился новый троян&nbsp;&mdash; убийца смартфонов Появился новый троян — убийца смартфонов
Новые смартфоны Galaxy A8&nbsp;и&nbsp;A8+&nbsp;представила компания Samsung Новые смартфоны Galaxy A8 и A8+ представила компания Samsung
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store