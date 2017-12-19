Самый маленький телефон в мире представила компания Clubit New

Обычные телефоны без «умных» функций производятся в большом количестве и пользуются спросом. Но даже среди обычных «звонилок» есть эксперименты. Компания Clubit New показала самый маленький мобильный телефон Zanco Tiny T1, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, телефон умеет звонить, писать сообщения - и все. Никаких игр, приложений, Интернета, календарей и прочих функций. У него полноценная клавиатура и маленький монохромный экран шириной 12,5 миллиметра . Он работает только в сетях второго поколения через нано-симкарту.

Самое интересное — размеры. Телефон Zanco имеет габариты 46,7×21× 12 миллиметров , а весит всего 13 граммов . Аккумулятора хватит на 3 дня ожидания и 180 минут разговоров, а заряжается он через порт microUSB.

Его характеристики выглядят для многих смешно: записная книжка на 300 контактов, память на 50 СМС и 50 последних вызовов, 32 МБ оперативной и 32 МБ встроенной памяти, 13 рингтонов. Зато цена телефона по предзаказу всего 30 фунтов — около 2 тысяч 800 сомов. Первые поставки запланированы на май 2018 года.

Проект запущен на Kickstarter, собрав более $9 тысяч из 33,5 тысячи. Сбор средств продолжается.