19:14
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Техноблог

Шестилетний мальчик заработал $11 миллионов, делая обзоры игрушек на YouTube

Фото YouTube. Маленький миллионер Райан

На YouTube-канал шестилетнего Райана подписались 10 миллионов пользователей. Секрет его успеха лишь в том, что он тестирует детские игрушки, сообщил Life.

Видеоролики записывают родители Райана. Они создали ребенку видеоканал под названием Ryan ToysReview в марте 2015 года. Родители сняли на камеру гигантскую коробку GIANT EGG SURPRISE, в которой было более сотни игрушек из серии «Тачки» от Pixar. Это видео посмотрели 800 миллионов людей.

Канал ребенка стал стремительно набирать популярность. За все время его существования видеообзоры набрали в общей сложности более 16 миллиардов просмотров.

Недавно Forbes составил список самых высокооплачиваемых блогеров. В него попал и Райан, заработавший $11 миллионов за последний год. Неудивительно, что мама ребенка решила сосредоточиться на помощи сыну в создании видеоконтента.

«Мне пришлось полностью погрузиться в съемки и монтаж видео, оставив свою работу в школе», — рассказала мама Райана.
Ссылка:
просмотров: 63
Версия для печати
Материалы по теме
Появился ролик, в котором собрали отрывки 314 самых популярных видео 2017 года
YouTube увеличит штат специалистов по мониторингу экстремистских материалов
YouTube заблокировал второй по числу просмотров русскоязычный канал
YouTube изменил логотип, дизайн и добавил новые функции
YouTube анонсировал четыре изменения для борьбы с экстремизмом
Названа самая опасная социальная сеть
Астронавт снял Землю на видео из открытого космоса
Пользователи Интернета нашли самого быстропечатающего на клавиатуре человека
Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей
Красный iPhone 7 подожгли, но он оказался огнеупорным
Популярные новости
Новые функции WhatsApp: администраторский доступ и&nbsp;&laquo;встряхивание&raquo; Новые функции WhatsApp: администраторский доступ и «встряхивание»
Samsung Galaxy A8+ (2018). Появилось видео, стали известны характеристики и&nbsp;цена Samsung Galaxy A8+ (2018). Появилось видео, стали известны характеристики и цена
В&nbsp;Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от&nbsp;Sony В Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от Sony
В&nbsp;России девочка получила ожоги от&nbsp;взорвавшегося телефона Samsung В России девочка получила ожоги от взорвавшегося телефона Samsung
Бизнес
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в&nbsp;ТК&nbsp;&laquo;АЮ&nbsp;GRAND COMFORT&raquo; Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год
MegaPay&nbsp;&mdash; твой электронный кошелек в&nbsp;кармане MegaPay — твой электронный кошелек в кармане
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети