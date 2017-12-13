Шестилетний мальчик заработал $11 миллионов, делая обзоры игрушек на YouTube

На YouTube-канал шестилетнего Райана подписались 10 миллионов пользователей. Секрет его успеха лишь в том, что он тестирует детские игрушки, сообщил Life.
Видеоролики записывают родители Райана. Они создали ребенку видеоканал под названием Ryan ToysReview в марте 2015 года. Родители сняли на камеру гигантскую коробку GIANT EGG SURPRISE, в которой было более сотни игрушек из серии «Тачки» от Pixar. Это видео посмотрели 800 миллионов людей.
Канал ребенка стал стремительно набирать популярность. За все время его существования видеообзоры набрали в общей сложности более 16 миллиардов просмотров.
«Мне пришлось полностью погрузиться в съемки и монтаж видео, оставив свою работу в школе», — рассказала мама Райана.