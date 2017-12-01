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Техноблог

Samsung W2018: стали известны характеристики топовой «раскладушки»

Смартфон в необычном форм-факторе сертифицирован TENAA в Китае. В итоге можно увидеть «официальные» изображения устройства и узнать его характеристики, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Samsung W2018 поставляется с двумя дисплеями, один из которых можно использовать даже при закрытом устройстве. Корпус выполнен из металла, сканер отпечатков пальцев расположен сзади рядом с одинарной основной камерой. Кнопки питания/блокировки и громкости расположены на правой стороне устройства, в то время как кнопка Bixby и лоток для SIM-карты находятся слева.

Смартфон имеет два 4,2-дюймовых AMOLED-дисплея с разрешением fullHD, восьмиядерный процессор, оперативную память в 6 ГБ и 64 ГБ/256 ГБ памяти для хранения. У смартфона 12-мегапиксельная основная камера и 5-мегапиксельная - для селфи.

Samsung W2018 будет поставляться в серебряном и золотом цветах. Слухи вокруг этого смартфона ходят давно, и, похоже, смартфон анонсируют в ближайшем будущем. Китай может стать первой страной, где можно будет купить очередной гаджет от южнокорейской корпорации.
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