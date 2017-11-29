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Техноблог

Российские боевые роботы не смогут восстать против человека

Создаваемые в России боевые роботы не смогут восстать против оператора, поскольку разработчики дают возможность принимать решение о поражении цели только человеку. Об этом РИА Новости сообщил Дмитрий Остапчук, глава предприятия 766 УПТК, выпускающего комплексы «Уран».

Случаев, как вы выразились, «восстания» у конкурентов очень много, когда, допустим, ошибки программирования приводят к тому, что робот может представлять опасность для человека. Не дай бог он может начать стрелять не в ту сторону или поехать не на того, на кого его направили.

Дмитрий Остапчук

Остапчук не уточнил, о каких государствах или моделях беспилотной боевой техники, которые могут работать некорректно, идет речь.

По словам директора УПТК, у российских военных нет альтернатив, кроме как развивать использование роботов.

Он отметил, что у боевых роботов есть преимущества перед людьми — скорость «мышления» и физическая сила.

Комплексы «Уран», выпускаемые УПТК, использовались в Сирии, уточняет РИА Новости. Робота задействовали в том числе для разминирования Пальмиры. Агентство уточняет, что 100 процентов акций производителя комплекса принадлежит Минобороны.

Издание Breaking Defense в октябре назвало комплекс «Уран-9» в числе мощнейших российских боевых роботов. Также в список попали «Вихрь» и беспилотная «Армата».
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