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Техноблог

Apple совершила прорыв в технологиях самоуправляемых автомобилей

Последние годы представители Apple неизменно отрицали, что компания ведет разработку самоуправляемого автомобиля. Только в июле этого года глава компании Тим Кук подтвердил: над программным обеспечением, которое позволило бы машинам без водителя безопасно перемещаться по шоссе и городским улицам, в Купертино все-таки работают. Об этом сообщили vesti.ru.

Сотрудники компании — ученые Инь Жоу и Онсель Тузел предложили новый механизм для ПО самоуправляемых автомобилей, названный ими VoxelNet.

Он позволяет идентифицировать небольшие объекты (велосипедистов, пешеходов, животных), используя данные с меньшего количества сенсоров.

Там, где другим системам недостаточно данных с лидаров и они требуют подключения видеокамер или других дополнительных датчиков, VoxelNet работает непосредственно с «облаком точек». Это позволяет системе идентифицировать препятствия в зоне видимости самоуправляемого автомобиля гораздо быстрее.

Интерес Apple к технологиям автономных автомобилей давно не является тайной. В течение нескольких лет ходили слухи о так называемом Project Titan, запущенном в 2014-м году. Для работы над ним в Купертино исходно наняли около тысячи сотрудников, поставив им задачу создать самоуправляемый автомобиль — прямого конкурента будущих автономных машин Tesla и других производителей. Но, как стало известно осенью 2016-го, масштаб проекта уменьшили, решив сосредоточиться лишь на ПО и электронных системах, обеспечивающих автомобилям автономность.

Тем не менее компания получила от властей разрешение на тестирование самоуправляемых автомобилей на дорогах Калифорнии, и такие машины были там неоднократно замечены.
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