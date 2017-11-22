Xiaomi Mi 7: известны предварительные характеристики, дата анонса и цена

Xiaomi продолжает наращивать продажи смартфонов. Компании не мешает острая конкуренция со стороны других китайских производителей, того же OnePlus. Стало известно, что Xiaomi уже готовится обновить флагман Mi 6, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

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В Сеть попали предполагаемые характеристики и даже цена флагманского смартфона следующего поколения Mi 7, который, как ожидается, Xiaomi выпустит в первом квартале или начале второго квартала 2018 года.

По предварительным данным, Mi 7 может получить 6,1-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18 : 9 от Samsung, процессор Snapdragon 845, 6 ГБ основной памяти. Основная камера будет сдвоенной — по 16 мегапикселей. Аккумулятор емкостью 3350 мАч с быстрой зарядкой.

Как отметил портал, чип Snapdragon 845 анонсируют только в декабре, а массовое его производство должно начаться до марта 2018-го.

Аналогичный процессор получит Samsung Galaxy S9. Из плохих новостей: Mi 7 не будет использовать технологию 3D-распознавания лиц, поскольку «соответствующая технология еще недостаточно совершенна». Об этом сообщил источник из отраслевой сети Тайваня.

Что касается цены Mi 7, то ожидается, что она будет начинаться от 2699 юаней (около 28,3 тысячи сомов по курсу Нацбанка Кыргызстана). Текущее поколение Xiaomi Mi 6 стоит примерно столько же.