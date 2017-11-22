Базу данных Uber взломали, но компания скрыла это от клиентов

Сервис заказа такси Uber подвергся хакерской атаке, в результате которой украли данные 57 миллионов пассажиров и водителей компании. Об этом сообщила ВВС.

Инцидент произошел в октябре 2016 года, однако известно о нем стало только сейчас. При взломе украли имена, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей Uber во всем мире, а также личные данные 7 миллионов водителей, в том числе номера водительских удостоверений в США.

Вместо того чтобы сообщить о взломе, компания заплатила хакерам $100 тысяч, чтобы удалить данные и сохранить все в тайне.

Как утверждает руководство Uber, хакеры не успели воспользоваться полученной информацией. «Ничто из этого не должно было произойти, и я не буду искать оправданий. Я не могу стереть прошлое, но могу поручиться от имени каждого сотрудника Uber, что мы будем учиться на ошибках», — заявил исполнительный директор компании Дара Хосровшахи.

По его словам, после инцидента компания приняла меры по обеспечению безопасности данных. Uber также наняла фирму по кибербезопасности Mandiant для расследования произошедшего.

Бывший глава Uber Трэвис Каланик знал об инциденте. После того как стало известно о хакерской атаке, глава службы безопасности Uber Джо Салливан покинул компанию.

Фото Reuters. По данным агентства Bloomberg, бывший глава Uber Трэвис Каланик знал о хакерской атаке

В данном случае Uber может пострадать не столько от хакерской атаки, сколько из-за того, что она скрыла информацию об инциденте.

Регуляторы требуют, чтобы все компании, пострадавшие от серьезной хакерской атаки, сообщали об этом. Uber этого не сделала.

Компания сталкивалась с подобными инцидентами и в прошлом. В январе ее оштрафовали на $20 тысяч за то, что она не сообщила о гораздо менее серьезном нападении в 2014 году.