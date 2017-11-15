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Техноблог

Ребенок обошел защиту iPhone X

Американец Аттаулла Малик (Attaullah Malik) обнаружил, что его десятилетний сын может разблокировать iPhone X матери с помощью Face ID, хотя изначально система не была настроена на распознавание его лица, сообщила lenta.ru

При этом смартфон Аттауллы сын разблокировать не может. Родители опасаются, что из-за этого ребенок сможет совершать покупки со смартфона родителей, а также прочитает их переписку. Но при этом они не хотят отключать Face ID. Стоит отметить, что на презентации технологии Apple предупреждала, что Face ID может работать некорректно при использовании детьми младше 14 лет.

Ранее специалисты вьетнамской исследовательской компании Bkav смогли создать маску, с помощью которой удалось взломать систему защиты Face ID в iPhone X. Она состоит из распечатанной 3D-модели лица с наклеенными фотографиями глаз и губ, а также с силиконовым носом. Процесс создания маски занял у них много времени, а затраты составили $150 (без учета стоимости 3D-принтера).
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