Apple снизила требования к качеству, чтобы выпустить больше iPhone X

В течение последних нескольких месяцев поступали сообщения о том, что у Apple возникают проблемы с производством и поставками компонентов 3D-камеры iPhone X. Компания решила проблемы, снизив требования к качеству компонентов, чтобы ускорить производство, сообщило агентство Bloomberg.

Издание отметило, что Apple «помогла» поставщикам увеличить объемы производства iPhone X, снизив требования к качеству компонентов проблемной системы Face ID, что позволило быстрее тестировать модули точечных проекторов и ускорить выпуск и поставки.

Apple всегда слыла очень требовательной компанией с жесткими допусками и контролем качества, однако тут компания, похоже, изменит своим принципам.

При этом эксперты отметили, что инфракрасный проектор очень хрупок, он состоит из микроскопического лазера из арсенидного галлия и стеклянной линзы и требует очень тщательного тестирования. Если микроскопические компоненты будут отклоняться от нормы даже на несколько микрон, технология может работать некорректно.

В настоящее время у Apple осталось только два производителя лазеров: LG и Sharp, от третьего компании пришлось отказаться. Чтобы справиться с производством в этих условиях, Apple «смягчила некоторые требования к качеству для Face ID», что упростило процессы изготовления и тестирования.

Сообщается, что Apple выпустит около 3 миллионов единиц iPhone X к 3 ноября, дате официального релиза смартфона. Общий объем поставок гаджета на 2017 год составит всего 20 миллионов — половину от того, что первоначально планировала компания.