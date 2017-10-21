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Техноблог

В России изобрели «техническое зрение», не имеющее аналогов в мире

Инновационная разработка позволяет вести наблюдение с беспилотников, самолетов и кораблей в любую погоду и время суток, а за ее разработку отвечают инженеры-кораблестроители НПП «Салют» совместно с учеными Московского авиационного института, сообщили российские СМИ.

Система предназначена для мониторинга зон высокой ответственности в условиях ограниченной оптической видимости (туман, снег, задымленность, дождь, пыль). Она позволит буквально видеть сквозь бурю или ливень, в отличие от других датчиков, которые будут показывать по большей части только помехи.

Как рассказал директор по развитию гражданской продукции и инновациям концерна «Моринформсистема-Агат» Станислав Чуй, система «технического зрения» найдет применение на многих объектах транспорта — железной дороге, в малой авиации, беспилотных летательных аппаратах, автомобилях, малых судах, а также в интегрированных системах охраны различных объектов.

Сейчас уже завершены все исследовательские работы, получен соответствующий патент и создан демонстрационный макет установки.
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