Microsoft выпустила мощный гибридный ноутбук

Microsoft представила обновленный гибридный ноутбук Surface Book 2 — планшет, который можно дополнить съемной клавиатурой. Об этом сообщило издание RG Digital.

По данным разработчиков, устройство получилось по ряду параметров мощнее в два раза, чем MacBook Pro 2017 года.

Surface Book 2 представлен в двух вариантах: с 13,5 и 15-дюймовым дисплеем PixelSense, с разрешениями 3000×2000 и 3240×2160 пикселей.

Компьютер оснащен новейшими четырехъядерными процессорами Intel Core восьмого поколения, имеет графические процессоры Nvidia GeForce GTX 1050 и GTX 1060 (первый — для 13,5, второй — для 15-дюймовой версии).

Surface Book 2 может работать в четырех режимах: ноутбука, планшета, студийном режиме (в нем удобно рисовать, для чего можно приобрести дополнительно за $100 электронное перо Surface Pen) и режим просмотра. Пользователи смогут работать с фотографиями, 3D-графикой, играть в игры, в том числе с применением VR-гарнитуры.

Стоимость младшей модели начинается от $1499, старшей — от $2499. Предзаказы на планшет стартуют 9 ноября, в продажу он поступит 16 ноября.