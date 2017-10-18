WhatsApp запустил трансляцию геопозиции

Разработчики WhatsApp реализовали в приложении возможность делиться информацией о местоположении в режиме реального времени, сообщает rg.ru.

Геоданные - это простой и надежный способ сообщить, где вы находитесь. Вы можете использовать геоданные, чтобы встретиться с друзьями, сообщить, что вы в безопасности, или поделиться вашим маршрутом. Официальный блог мессенджера

Трансляция геопозиции защищена сквозным шифрованием и позволяет пользователю определять, с кем именно он будет делиться этими данными (это может быть как один контакт, так и группа) и в течение какого времени. Отключить передачу геопозиционной информации можно в любое время.

Для того чтобы начать делиться геопозицией, нужно открыть чат с контактом или группой, нажать «Добавить», выбрать пункт «Местоположение» и указать опцию «Делиться геоданными». Там же можно выбрать, на протяжении какого времени нужно транслировать информацию о местоположении. Если делиться геопозицией будут несколько участников чата, то их местоположения отобразятся на одной карте.

В WhatsApp обещают, что новая функция появится в приложениях для iOS и Android в ближайшие недели. Отметим, что трансляция геоданных реализована также в мессенджере Telegram.