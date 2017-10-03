Первые снимки «соперника» iPhone 8 появились в Интернете

Блогер Эван Бласс, известный инсайдер, выложил в Twitter изображения смартфона Huawei Mate 10 Pro. Пока еще не анонсированный гаджет уже назвали «самым мощным и продвинутым Android-смартфоном 2017 года», сообщило RG Digital.

Huawei Mate 10 Pro pic.twitter.com/3RgjObXmw6 — Evan Blass (@evleaks) 1 октября 2017 г.

Ранее в Интернет просочились данные о том, что старшая модель Huawei Mate 10 Pro получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с очень тонкими рамками, модным сегодня соотношением 18:9 и разрешением Quad HD+ (1440×2880 пикселей).

Работать гаджет будет на процессоре Kirin 970. Известно, что смартфон получит 6 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон получит сильную двойную камеру Leica третьего поколения с сенсорами на 12 и 20 мегапикселей, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Фото Evan Blass. На задней панели, судя по изображению, у смартфона располагается сканер отпечатков пальцев

Разработчики намекали, что новый смартфон может превзойти по ряду параметров (например, качеству камеры и емкости аккумулятора) iPhone 8.