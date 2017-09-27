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Техноблог

Россия и США договорились о создании окололунной станции. На очереди Марс

«Роскосмос» и НАСА договорились о создании окололунной станции, сообщило интернет-издание interfax.ru.

На орбиту Луны ее первые модули могут вывести в 2024-2026 годах, заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров на международном конгрессе астронавтики в Австралии.

Оговорено, что участие в проекте могут принять Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. По словам главы «Роскосмоса», участие в проекте стран БРИКС одобрили Россия и США.

Как сообщается, в предварительном порядке обсудили вклад стран-участниц.

«Нашим вкладом в создание станции может стать создание от одного до трех модулей и стандартов унифицированного стыковочного механизма для всех кораблей, которые будут стыковаться к станции. Кроме того, Россия предполагает для вывода конструкций на окололунную орбиту задействовать создаваемую в настоящее время новую ракету-носитель сверхтяжелого класса», — сказал глава «Роскосмоса».

Со своей стороны директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что кроме шлюзового модуля Россия может разработать для новой станции жилой модуль.

«Мы подписали сейчас совместное заявление о намерениях работать по проекту окололунной станции, а в дальнейшем — проработке миссий на поверхности Луны и Марса. Сам договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне», — уточнил Игорь Комаров.
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