Face ID будет недоступен владельцам iPhone X младше 13 лет

Apple отключит биометрический сенсор Face ID в новых iPhone X для детских приложений. Об этом говорится в обновленных правилах для разработчиков. Об этом сообщило издание Cult of Mac.

Как отмечается, авторам теперь придется учитывать это в приложениях, созданных для юных фанатов iPhone. Чтобы испытать прелести авторизации с помощью биометрического сенсора, придется ждать, когда владельцу смартфона исполнится 13 лет — для всех, кто младше, Face ID будет недоступен.

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К изменению правил для разработчиков Apple пришлось прибегнуть по нескольким причинам. В США существуют ограничения на использование персональных данных детей и подростков. Кроме того, многие соцсети, например, Facebook, не рекомендуют регистрироваться пользователям, не достигшим 13-летнего возраста.

Еще одной возможной причиной стал запрос сенатора Эла Франкена о защите персональных данных, полученных с помощью Face ID. В Apple объяснили, что данные будут храниться локально, то есть на iPhone и не отправляются в iCloud, чтобы избежать потенциальных утечек.

Приложения, где будет авторизация по Face ID, а целевая аудитория — до 13 лет, не смогут попасть в AppStore.