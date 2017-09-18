Face ID будет недоступен владельцам iPhone X младше 13 лет

Apple отключит биометрический сенсор Face ID в новых iPhone X для детских приложений. Об этом говорится в обновленных правилах для разработчиков. Об этом сообщило издание Cult of Mac.
Как отмечается, авторам теперь придется учитывать это в приложениях, созданных для юных фанатов iPhone. Чтобы испытать прелести авторизации с помощью биометрического сенсора, придется ждать, когда владельцу смартфона исполнится 13 лет — для всех, кто младше, Face ID будет недоступен.
Еще одной возможной причиной стал запрос сенатора Эла Франкена о защите персональных данных, полученных с помощью Face ID. В Apple объяснили, что данные будут храниться локально, то есть на iPhone и не отправляются в iCloud, чтобы избежать потенциальных утечек.
Приложения, где будет авторизация по Face ID, а целевая аудитория — до 13 лет, не смогут попасть в AppStore.