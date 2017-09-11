Раскрыты ключевые особенности нового iPhone

В предрелизной версии iOS 11 независимые разработчики нашли новые подробности об iPhone. Об этом написала lenta.ru соссылкой на 9to5mac.

Судя по информации в прошивке, Apple представит три модели смартфонов: iPhone 8, 8 Plus и X. Первые два устройства не будут сильно отличаться от iPhone 7, они получат новое «железо», корпус из стекла и беспроводную зарядку.

У третьей модели — iPhone X — будет новый дизайн с безрамочным 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. Смартфон лишится кнопки Home со сканером отпечатков пальцев, а взамен получит сканер лица. С его помощью можно будет совершать платежи через Apple Pay и разблокировать устройство.

Помимо этого у телефонов будет шестиядерный процессор Apple A11 с повышенной энергоэффективностью. Также они получат поддержку записи 4К-видео с частотой кадров 60 fps и FullHD-видео с 240 fps.

31 августа корпорация Apple начала рассылку приглашений на презентацию новинок, которая состоится 12 сентября. Кроме новых iPhone, на пресс-конференции планируется презентация новых часов Apple Watch с LTE-модулем, Apple TV с поддержкой 4К и HDR, а также более подробный рассказ об iOS 11.