Apple может столкнуться с дефицитом поставок нового iPhone

При сборке новых моделей iPhone случился производственный сбой, что может привести к дефициту поставок новых смартфонов Apple. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, из-за произошедшего летом сбоя график производства новых iPhone сдвинули примерно на месяц.

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Для ускорения процесса сборки компании Foxconn Technology Group (подрядчик Apple) приходится наращивать производственные мощности на своем заводе в китайском Чжэнчжоу.

По данным WSJ, компания начала платить бонусы сотрудникам, которые помогают привлечь новых работников на завод. Издание уточнило, что в июне на предприятии Foxconn трудилось около 250 тысяч человек. Представители Apple и Foxconn отказались комментировать информацию.

Презентация нового iPhone состоится 12 сентября. Предполагалось, что ее могут перенести из-за проблем с поставками деталей. Как ожидается, новая версия смартфона будет оснащена дисплеем из органических светодиодов, которые займут всю переднюю поверхность, без рамок по краям.