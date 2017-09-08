Apple может столкнуться с дефицитом поставок нового iPhone

При сборке новых моделей iPhone случился производственный сбой, что может привести к дефициту поставок новых смартфонов Apple. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их словам, из-за произошедшего летом сбоя график производства новых iPhone сдвинули примерно на месяц.
По данным WSJ, компания начала платить бонусы сотрудникам, которые помогают привлечь новых работников на завод. Издание уточнило, что в июне на предприятии Foxconn трудилось около 250 тысяч человек. Представители Apple и Foxconn отказались комментировать информацию.
Презентация нового iPhone состоится 12 сентября. Предполагалось, что ее могут перенести из-за проблем с поставками деталей. Как ожидается, новая версия смартфона будет оснащена дисплеем из органических светодиодов, которые займут всю переднюю поверхность, без рамок по краям.