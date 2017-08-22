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Техноблог

WhatsApp стал цветным после обновления
Фото hi-tech.mail.ru. Расцветку WhatsApp теперь можно менять по настроению

Новая функция, которую получил мессенджер WhatsApp, очень похожа на цветные обновления статуса Facebook. Также в статусе теперь можно размещать истории, сообщил портал hi-tech.mail.ru. 

Как отмечается, теперь можно обновлять статус WhatsApp по настроению, меняя его фон: вы пишете фрагмент текста, выбираете цвет фона и настраиваете шрифт. Также можно ссылаться на другие веб-сайты прямо в тексте сообщения. 

Кроме того, теперь можно склеить фотографии и видео, чтобы они выглядели как Snapchat. 

Фото hi-tech.mail.ru. Обновление делает статус WhatsApp очень похожим на Snapchat Stories, где также можно прикреплять историю к статусу

Статус WhatsApp является одним из наиболее успешных клонов «Истории» Facebook. В настоящее время функцией пользуется 175 миллионов пользователей в день, что делает ее даже более популярной, чем Snapchat. 

Новая функция работает на устройствах с iOS и Android. Обновление пока доступно только в бета-версии приложения, но скачать ее можно, например, здесь.
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