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Техноблог

Назван самый популярный смартфон в мире

Фото Gagadget. iPhone 7 остается лидером мировых продаж

Исследовательская компания Strategy Analytics опубликовала новый рейтинг самых продаваемых смартфонов во втором квартале 2017 года. Первое и второе место достались флагманским смартфонам Apple — iPhone 7 и iPhone 7 Plus, сообщило rg.ru.

По оценкам экспертов Strategy Analytics, за три месяца — апрель, май и июнь — яблочной компании удалось реализовать почти 17 миллионов iPhone 7 и более 15 миллионов iPhone 7 Plus.

Всего Apple за второй квартал продала 41 миллион различных моделей iPhone.

Третье и четвертое места достались главным конкурентам Apple — смартфонам Samsung Galaxy S8 и S8+. Они реализованы в количестве 10,2 и 9 миллионов штук.

Пятое место в списке занял бюджетный китайский смартфон Xiaomi Redmi 4A — число реализованных устройств достигло 5,5 миллиона штук.

Samsung Galaxy S8 моментально стал самым популярным смартфоном на Android благодаря изогнутому экрану, отличному ПО и хорошей сети продаж, отметили в Strategy Analytics.
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