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Техноблог

Новый вид телефонного спама атаковал Россию

Фото «ИЗВЕСТИЯ»/Михаил Терещенко. Злоумышленники придумали, как обойти законодательство и навязать рекламу абонентам

Новый вид спама появился в России и приобретает все большую популярность. Злоумышленники придумали, как побудить абонентов перезванивать и получать рекламные сообщения, сообщила газета «Известия».

По данным издания, злоумышленники программируют автоматическую систему, она набирает номера телефонов, а потом обрывает вызов после первого звонка. В результате у гражданина на мобильнике высвечивается пропущенный вызов с незнакомого номера. Если он перезвонит, автоматизированная система озвучит рекламное объявление.

Представители Telecom Daily опросили более трех тысяч россиян. Выяснилось, что 65 процентов респондентов уже сталкивались с подобным видом спама.

По информации сотовых операторов, провокации с целью заставить человека перезвонить впервые появились в Японии. Они получили название Wangiri. В некоторых вариантах этой схемы человек перезванивал на платный номер — и с его счета списывали деньги. Сейчас в России чаще всего просто зачитывают рекламу.

Заместитель директора Координационного центра национального домена Интернета по правовым вопросам Сергей Копылов отметил, что «однозвонковый» спам формально не нарушает законодательство.

«Обычно деловые люди стараются перезвонить, — пояснил он. — У них есть такая привычка. Выходит, что абонент перезванивает по собственной инициативе».

С точки зрения закона докопаться сложно, привлечь к ответственности не за что. Спамеры побуждают абонентов самостоятельно звонить им.

Сергей Копылов

По мнению Сергея Копылова, для начала борьбы с новым способом спама нужно, чтобы Федеральное агентство связи возбудила хоть одно дело по похожему случаю или выпустила разъяснения по этому поводу.
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