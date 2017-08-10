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Техноблог

Нервные клетки восстанавливаются. Ученые разработали новую технологию

Исследователи из медицинского центра «Векснер» Университета штата Огайо и инженерного колледжа штата Огайо разработали новую технологию Tissue Nanotransfection (TNT), которая способна восстановить нервные клетки. Об этом написало издание rg.ru.

Как отмечается, для запуска процесса TNT необходима всего одна секунда. Кроме того, методика может быть использована для регенерации поврежденной или стареющей ткани, а также кровеносных сосудов.

По словам директора Центра регенеративной медицины и клеточной терапии штата Огайо, доктора Чандана Сена, устройство Tissue Nanotransfection с помощью наночипа мгновенно доставляет новую ДНК или РНК в живую клетку кожи, меняя ее функцию.

Эффективность методики продемонстрировали результаты экспериментов на мышах и свиньях. Ученые смогли преобразовать клетки кожи в сосудистые клетки, чтобы восстановить функции травмированных конечностей животных. В результате в течение недели на поврежденных участках появились новые рабочие кровеносные сосуды. Еще через семь дней произошло полное восстановление конечностей.

Что особенно удивило исследователей после экспериментов с мышами, технология смогла перепрограммировать клетки кожи в нервные клетки и помочь грызунам быстро оправиться от инсульта.

«Это трудно себе представить, но технология успешно себя проявила в 98 процентах случаев. С помощью TNT мы можем конвертировать клетки кожи в элементы любого органа одним касанием. Этот процесс занимает всего лишь секунду. После чего чип из организма удаляется и начинается перепрограммирование клетки», — объясняет Чандан Сен.

Сейчас ведется подготовка к клинические испытаниям TNT с участием людей, пояснили в инженерном колледже штата Огайо.
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