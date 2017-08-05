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BLUBOO S8 станет серьезным противником Galaxy S8

Фото hi-tech.mail.ru. Новый смартфон порадует пользователей не только современным дизайном, но и ценой

Компания Bluboo официально представила новый смартфон S8. Главной особенностью новинки стал практически безрамочный дисплей от Sharp с соотношением сторон 18 : 9 и невероятная цена. Об этом написал портал hi-tech.mail.ru.

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Как отмечается, Bluboo S8 получил 5,7-дюймовый дисплей с тонкими рамками по периметру и соотношением сторон 18 : 9. Экран занимает 83 процента всей передней стороны смартфона и имеет закругленные углы.

Гаджет выпускается в черном, золотом и синем цветах. Программная надстройка 360 Safety работает как защита от вредоносных приложений и управляет безопасностью устройства. Производитель сравнивает свой аппарат с Galaxy S8 и считает, что он составит серьезную конкуренцию детищу южнокорейской корпорации.

Устройство получило двойную камеру с двумя сенсорами Sony с разрешением 13 и 3 мегапикселя. Второй модуль служит для измерения расстояния до объекта и размытия заднего фона, позволяя получать фотографии с эффектом боке. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 мегапикселей.

В комплекте с Bluboo S8 идут защитная пленка, чехол и переходник с USB Type-C на 3,5 миллиметра. Кроме того, смартфон получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ + MicroSD 256. Аккумулятор — 3450 мАч.

Цена аппарата не доходит и до $200.
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